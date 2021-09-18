Строительство детского сада в Куюках по нацпроекту «Демография» завершено на 99%

В Пестречинском районе Татарстана продолжается строительство двух детских садов. Оба дошкольных учреждения возводятся по национальному проекту «Демография». Строительство детсада в Куюках завершено на 99%, в селе Богородское работы еще продолжаются. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За названия для обоих детсадов голосовали жители района. В итоге пестречинцы решили, что садик в Куюках, который смогут посещать 220 малышей, будет называться «Сказка». В селе Богородское старый детсад назывался «Одуванчик», а теперь на новом здании, рассчитанном на 120 детей, переливается свежими красками «Золотой ключик».

«В Куюках основные работы сейчас проходят по благоустройству на территории строительного объекта. Внутри объекта готовность, по словам строителей, составляет 99%. В детсаде села Богородское будут работать шесть групп. Работы также сведутся в основном вне здания. Строители занимаются утеплением вентиляционных шахт, параллельно на территории объекта проводится благоустройство. Внутри же выполнены все отделочные работы, подведены инженерные коммуникации», — отметил собеседник агентства.

Подведением новой кабельной линии к строящемуся детскому саду в Богородском занимались энергетики. Они провели строительно-монтажные работы и проложили силовой кабель протяженностью более 3 километров от Куюков до Богородского.

Завершение работ запланировано на конец декабря текущего года.