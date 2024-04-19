Детский парк на набережной Казанки планируют сдать к Дню города

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На сегодняшний день детский парк на набережной Казанки готов уже на 40%. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров во время осмотра стройплощадки мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если посмотреть, то пока у нас залиты дорожки и проложены коммуникации, однако все необходимое уже заказано и изготавливается в цехах. Ближе к концу [работ] все будет устанавливаться, и это, наверное, будет самый активный этап строительства», – отметил Шайнуров.

Он добавил, что в строительство ежедневно вовлечено от 100 до 300 рабочих и от 10 до 30 единиц техники. Их количество зависит от нагрузки в конкретный момент времени.

В свою очередь Метшин напомнил, что благоустройством набережной в городе системно занимаются уже не первый год.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Началось все в 2015 году, когда мы сдали первый этап от НКЦ до Ленинской дамбы. В 2020 мы подарили любителям экстрима парк “УРАМ”, в 2021 году продолжили набережную от НКЦ до моста Миллениум, а в прошлом году завершили благоустройство велопешеходного маршрута вокруг Ленинской дамбы», – рассказал мэр Казани.

Он подчеркнул, что проект станет самым большим детским парком – его площадь составит 3,5 га. Ожидается, что одновременно общественное пространство сможет вмещать до 8 тыс. посетителей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самое главное – это нестандартное оборудование детских игровых площадок, которое мы изготавливаем с нашим партнером. Нет худа без добра – то различное оборудование, которое сейчас закрыто из недружественных стран, наши производители научились делать хорошо и по-современному. Надеюсь, что к дню города и республики мы подарим нашим дорогим и маленьким жителям детский парк, один из самых больших в России», – заключил Метшин.