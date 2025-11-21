Строительство детского лагеря «Заречный» завершили в Нурлатском районе
Строительство нового оздоровительного детского лагеря «Заречный» в селе Новая Амзя Нурлатского района завершено. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.
Работы стартовали в марте 2024 года и прошли в два этапа. На первом этапе были возведены основные корпуса и проложены наружные инженерные сети. Второй этап включал отделочные работы, монтаж внутренних коммуникаций и благоустройство территории.
Комплекс включает четыре спальных корпуса на 30 мест каждый, здание для персонала, клуб, столовую, медицинский блок, склад и КПП. Общая площадь построенных зданий достигает 2802 кв. м. Лагерь полностью оснащен мебелью, оборудованием и необходимым инвентарем.
На территории оборудованы спортивные площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Проведено наружное освещение, обустроены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы. Инфраструктура адаптирована для маломобильных посетителей.
В этом году в Татарстане планируется строительство 12 детских оздоровительных лагерей. На финальной стадии остаются объекты в Лаишевском, Зеленодольском и Тукаевском районах.