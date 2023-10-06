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Строительство детсада в Ново-Савиновском районе Казани приблизилось к экватору
Новый детский сад в Ново-Савиновском районе Казани построен на 48%. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 детей — здесь планируют открыть 12 групп, в том числе четыре ясельных. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Работы ведутся по национальному проекту «Демография». Рабочие штукатурят этажи, продолжаются отделочные работы и прокладка инженерных сетей. Установка окон завершена на 85%, а устройство фасада — на 66%. Обустраивается и прилегающая территория — здесь появятся теневые навесы, площадка для колясок.
В исполкоме напомнили, что в течение пяти лет в городе заработало свыше 30 детсадов, еще в 86 провели капитальный ремонт за последние 10 лет.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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