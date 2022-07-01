Строительство четырех новых школ в Татарстане завершено на 64%

В этом году в Татарстане запланировано строительство четырех школ, одна из которых совмещена с детским садом. Работы по этим объектам завершены на 64%, рассказал в пятницу на совещании в Кабинете министров РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Школы расположены в Сабинском, Кукморском, Тукаевском и Мамадышском районах. Они строятся в рамках национальных проектов и государственных программ.

Строительство 52 ФАПов выполнено на 46%. Также строятся две поликлиники (в Зеленодольском районе и Казани), 3 центральных районных больницы (в Апастовском, Пестречинском, Лениногорском районах), 2 офиса врача общей практики (в Альметьевском и Арском районах). По этим объектам работы завершены на 25%. Стационарные медучреждения в Казани и Чистополе построены уже на 81%.

По нацпроекту «Культура» работы по 7 объектам выполнены на 20%. Строительство здания драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах, входящего в госпрограмму «Развитие культуры», оценивается в 81%.

Работы по благоустройству общественных пространств выполнены на 22%.

Также продолжается ремонт биологических очистных сооружений, начата рекультивация иловых полей, продолжается рекультивация Самосыровской свалки. Идет берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Камском Устье.

Строятся 6 крытых футбольных манежей, 4 универсальные спортивные площадки и лыжная база, 6 детских оздоровительных лагерей, здание отдела МВД «Верхнеуслонский», 9 зданий исполнительных комитетов.