Строительство более 20 кормовых центров начнется в 16 районах Татарстана

В Татарстане в этом году построят 22 кормовых центра, они появятся в 16 районах. В настоящее время в 19 районах уже введено 39 объектов, обслуживающих не только сельхозформирования, но и личные подсобные хозяйства, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Например, агрофирма “Кырлай” в Арском районе за счет использования кормового центра уменьшила расход комбикормов на 11%, продуктивность коров увеличилась на 8%, себестоимость молока снизилась на 9%. Из-за несбалансированного кормления увеличивается и выбраковка скота», – отметили в ведомстве.

Предполагается, что в каждом районе должен работать кормовой центр с дальнейшей перспективой кооперации по производству полноценных сбалансированных кормов, уточнили в министерстве.

В этом году строительство сразу трех объектов запланировано в Арском районе, по два центра возведут Актанышском, Бавлинском, Кукморском и Тетюшском районах. По одному комплексу построят в Алексеевском, Апастовском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Мензелинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Спасском, Тукаевском и Ютазинском районах. При этом в 24 районах республики в настоящее время нет ни одного кормового центра.