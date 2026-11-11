Строительный форум в Казани: шутки Деревянко, Мисс БРИКС и разговоры о кризисе

Сегодня на «Казань Экспо» официально открыли Международную строительную неделю БРИКС. Павел Деревянко приветствовал гостей по-татарски, представители власти рассказали о строительных планах Татарстана, а застройщики представили новые проекты. Что происходило на церемонии и чем запомнилась деловая программа – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Деревянко шутил об ипотеке, а Мисс БРИКС пожелала гостям стать королями сделок

Актер Павел Деревянко и обладательница титулов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева открыли Международную строительную неделю БРИКС в Казани. Фактически форум начал работу еще накануне, 10 ноября, а официальная церемония прошла сегодня в МВЦ «Казань Экспо».

Валентина Алексеева и Павел Деревянко Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Деревянко поприветствовал гостей на татарском языке и пошутил о своей связи со строительной отраслью.

«Мне кажется, [моя фамилия] прочно связана со строительной отраслью. Деревянко… деревянное домостроение – надежно, тепло. И можно построить без единого гвоздя, кстати», – заметил актер.

Затем он спросил у Валентины Алексеевой, что связывает ее с Казанью. Среди шуточных вариантов прозвучали любовь к татарской кухне и ипотека на 30 лет. Девушка поддержала шутку, заметив, что на квартиру мечты ей пришлось бы брать ипотеку на все 50 лет. Но с Казанью у Алексеевой связаны совсем другие воспоминания.

«С Казанью меня связывает огромная любовь. Татарстан, Казань – это моя отдушина. Я сюда возвращаюсь всегда с любовью. Именно здесь закладывался фундамент моей короны Мисс БРИКС. Я получала ее, кстати, год назад именно на этой сцене. Поэтому рада снова и снова сюда возвращаться», – рассказала Алексеева.

Свою удачу в Казани она пожелала повторить и участникам строительного форума.

«И раз Казань уже однажды сделала меня королевой, я уверена, за эти четыре дня она сделает королями многих в этом зале. Королями сделок, партнеров и новых проектов», – сказала она.

Масштаб форума действительно немалый: за четыре дня организаторы ожидают около 50 тыс. посетителей. В выставках участвует 191 компания, а в деловой программе заявлены 345 спикеров и представители 17 стран.

Константин Михайлик Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Михайлик: «В строительной отрасли нет страха перед трудностями»

На торжественной церемонии выступил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик. Он подчеркнул, что, несмотря на непростую ситуацию, представители строительного комплекса сохраняют уверенность в будущем и намерены продолжать работу над новыми проектами.

По словам замминистра, перед началом форума у организаторов были опасения относительно атмосферы мероприятия – не превратится ли оно в «плач Ярославны». Однако уже первые встречи показали, что участники настроены на дальнейшее развитие отрасли.

«Ни на одной встрече нет страха, каких-то опасений. Есть желание строить, не останавливаться. Есть уверенность в завтрашнем дне, понимание того, что вместе мы сильнее, чем по отдельности», – отметил Михайлик.

Он напомнил, что строительный комплекс играет важную роль в экономике страны. По приведенным им данным, численность занятых превышает 12 млн человек.

При этом значение строительства, по мнению замминистра, выходит далеко за рамки экономических показателей. Результаты работы отрасли сопровождают человека на протяжении всей жизни – от родильных домов и детских садов до жилья, рабочих пространств и общественных территорий.

Михайлик поделился и впечатлениями от встречи с молодежью, которая прошла в первый день форума. Особенно его порадовали настрой молодых людей и их желание менять страну к лучшему.

«Такой молодежи, которая у нас с вами есть, пассионарной, умной, любящей свою страну и желающей ее поменять, больше нет нигде в мире. И можно вообще не опасаться за наше будущее», – заявил он.

Замминистра также поблагодарил руководство Татарстана за организацию Международной строительной недели БРИКС, отметив высокий уровень мероприятия и гостеприимство республики.

Алексей Песошин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Песошин: «Жилье необходимо строить вместе с социальной инфраструктурой»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, выступая на церемонии открытия, подчеркнул особую значимость проведения Международной строительной недели БРИКС в Казани. По его словам, столица республики в последние годы стала одной из главных международных площадок страны.

«Сегодня мы открываем новую страницу в формате таких мероприятий. В России впервые проводится Международная строительная неделя БРИКС», – отметил Песошин.

Глава Правительства РТ напомнил, что строительство остается одним из ключевых двигателей экономики Татарстана. В 2025 году объем строительных работ в республике составил 1 трлн 25 млрд рублей, а по итогам этого года ожидается 1 трлн 86 млрд рублей.

Песошин также подчеркнул, что новые жилые кварталы необходимо строить вместе с дорогами, инженерными сетями, школами и детскими садами. При этом важно не только сохранять темпы строительства, но и повышать качество реализации проектов.

Он добавил, что решение таких задач требует постоянного взаимодействия власти и девелоперов, обмена российским и международным опытом, внедрения современных технологий и цифровых инструментов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые проекты и виртуальная реальность: что показали на выставке

После торжественной церемонии Алексей Песошин осмотрел экспозицию в рамках форума.

В «Казань Экспо» работают сразу две выставки: недвижимости и расположенная по соседству выставка строительных материалов. На первой застройщики представляют свои жилые комплексы и новые проекты, на второй можно познакомиться с современным оборудованием, отделочными материалами, инженерными и цифровыми решениями, технологиями благоустройства и системами умного дома.

Остановился глава Правительства у стенда особой экономической зоны «Алабуга». Здесь Премьер-министру продемонстрировали технологии виртуальной реальности, которые используются для обучения и тестирования специалистов. С помощью цифровых симуляций можно отрабатывать правила безопасности на строительных площадках, в том числе действия в потенциально опасных ситуациях.

Марат Айзатуллин рассказал Песошину о развитии строительной отрасли республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минстрой Татарстана представил показатели строительного комплекса

На стенде Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана глава ведомства Марат Айзатуллин рассказал Песошину о развитии строительной отрасли республики. Министр представил данные по объемам строительства, вводу жилья, производству стройматериалов и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Согласно презентации ведомства, за девять месяцев 2026 года объем строительных работ в Татарстане составил 753,3 млрд рублей. Доля строительного комплекса в валовом региональном продукте республики достигает 7%.

В 2025 году в Татарстане ввели 3,5 млн кв. метров жилья. При этом значительный потенциал для дальнейшего строительства сосредоточен в трех крупнейших агломерациях республики.

Общая перспективная площадь жилой застройки в Казанской, Камской и Альметьевской агломерациях оценивается в 56,8 млн кв. метров. Из них 28,9 млн кв. метров приходится на Казанскую агломерацию, 16,6 млн – на Камскую и 11,3 млн – на Альметьевскую.

Представили Премьер-министру и ситуацию на рынке недвижимости. За январь – сентябрь этого года объем продаж жилья в Татарстане составил 111,3 млрд рублей против 126,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, показатель снизился на 12,2%. При этом в сентябре продажи выросли на 16,8% в годовом выражении, достигнув 16,8 млрд рублей.

Айзатуллин также рассказал о модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В 2025 году объем выполненных работ в этой сфере составил 67,5 млрд рублей, а за первое полугодие 2026 года – 37,8 млрд рублей. Это на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На стенде были представлены и показатели промышленности строительных материалов. В Татарстане работают 425 предприятий отрасли. По итогам 2025 года крупные и средние производители отгрузили продукцию на 51,7 млрд рублей. В республике выпускают цемент, кирпич, газобетонные блоки, металлоконструкции, теплоизоляционные и другие строительные материалы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Усманов: «Мы переживаем общий кризис, но все стараются»

В рамках Международной строительной недели БРИКС в Казани также открылся IX Российский форум индивидуального жилищного строительства. Он объединил застройщиков, девелоперов, представителей банков, поставщиков и органов власти. В программе – обсуждение финансирования и регулирования ИЖС, а также проблем, с которыми сегодня сталкивается отрасль.

Президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов признал, что ситуация на рынке остается непростой, но выразил уверенность, что строители смогут преодолеть трудности.

«Несмотря на то, что мы все с вами переживаем один общий кризис, я вижу, как все стараются. Я уверен, что благодаря и нашему форуму ИЖС мы пройдем эти трудные времена и точно будем успешными. И будем строить дома, в которых будут жить счастливые семьи», – сказал Усманов.

Он также рассказал о своей связи с Татарстаном. В Буинске живут его родители, а в Казань он всегда приезжает с особой теплотой.

Президент Федерации ИЖС Татарстана Фаиль Ахматханов отметил, что на форум приехали участники из разных регионов России и зарубежных стран. По его словам, такие встречи помогают обсудить актуальные вопросы отрасли и наладить взаимодействие между участниками рынка и властью.

К разговору о развитии индивидуального жилищного строительства присоединился заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев. Отвечая на вопрос о причинах лидерства республики по вводу жилья, он отметил трудолюбие ее жителей, готовность внедрять новые подходы и умение доводить начатое до конца.

«Все новые направления, начинания всегда пробовали именно в масштабах нашей республики. И мы это делали вовремя, в срок и качественно», – отметил Гимаев.

В качестве примера замминистра привел систему государственного заказчика в строительстве, которая действует в Татарстане более 25 лет. По его словам, она помогает направлять бюджетные средства на конкретные задачи, не распыляя их. Этот опыт, отметил он, впоследствии начали применять и на федеральном уровне.