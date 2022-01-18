Строительные работы в проблемном доме на улице Габишева в Казани стартуют в феврале

Руководитель Фонда защиты прав дольщиков Татарстана Иван Новиков провел онлайн-встречу с дольщиками ЖК «Мелодия» и анонсировал старт строительных работ в проблемном доме в первой декаде февраля. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Строительные работы планируют закончить в теплый сезон 2022-го, дом будет сдан с подземной автостоянкой.

«Арбитражным судом РТ принято заявление фонда о намерении стать приобретателем прав застройщика-банкрота ООО „ПИК+“ на многоквартирный дом на ул. Габишева в Казани и обязательств перед участниками строительства, требования которых включены в реестр <...> После удовлетворения заявления фонд официально станет новым застройщиком проблемного объекта», — передает пресс-служба.

На достройку долгостроя будет выделено 190 млн рублей, из которых 80 млн рублей софинансирует Татарстан. По завершении работ 170 семей обретут долгожданное жилье.