Строительные программы в Татарстане завершены на 96% от плана

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17 республиканских строительных программ в Татарстане закончены на 96% от плана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Мероприятие в режиме ВКС со всеми районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Айзатуллин сообщил, что с начала года в Татарстане построено 15 детских садов по программам «Жилье» и «Содействие занятости женщин». Всех по ним в 2021 году должно быть возведено 16 ДОУ. Из готовых объектов шесть уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию, один — ЗОС от Госстройнадзора. На восьми объектах сейчас ведется проверка, а последнее строящееся здание уже завершено на 91%.

Помимо этого, по федеральному проекту «Жилье» планируется возведение семи объектов, из которых в процессе строительства находятся два: канализация в ЖК «Усадьба Царево» в Пестречинском районе, а также реконструкция очистных сооружений в казанском ЖК «Светлая Долина». Первый проект завершен на 70%, второй — на 96%.

Министр рассказал, что в работе остается один из 49 парков, который строится по программе «Формирование комфортной городской среды», благоустраивается один из восьми объектов, победивших в конкурсе малых городов и исторических поселений. СМР в обоих случаях завершены больше чем на 90%.

Также на финальную стадию вышла рекультивация свалки в селе Прости Нижнекамского района (99%), которая входит в федеральный проект «Чистая страна». Помимо этого, на этой неделе закончен первый этап реконструкции Казанских очистных сооружений, входящих в федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». В целом проект реновации рассчитан до 2024 года.

Глава Минстроя сообщил, что на этой неделе также завершилась реализация программы совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению на текущий год. Закончено строительство трех ФАПов и двух амбулаторий, в целом за год было возведено 42 пункта и четыре амбулатории.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.