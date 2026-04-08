Экономика 8 апреля 2026 11:02

Строительные леса из металла попадут под ограничения допуска импорта в РФ

Правительство РФ подготовило проект поправок к постановлению № 1875, которым предлагается расширить список товаров, подпадающих под ограничения допуска зарубежной продукции и квотирование закупок, сообщили в Государственном комитете Республики Татарстан по закупкам.

В приложение № 1 (ограничения допуска) включается новая позиция – строительные леса из черных металлов и их элементы. Одновременно эти же товары планируется внести в приложение № 3, где устанавливается минимальная обязательная доля закупок российской продукции – 90%.

Под регулирование попадают строительные леса из черных металлов, металлические строительные леса и их элементы, опалубки и подпорные конструкции, шахтные крепи, каркасы и надземные конструкции, телескопические стойки, трубчатые строительные леса и аналогичные приспособления.

Изменения вступят в силу через 30 дней после официального опубликования.

