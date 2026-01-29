Строительную продукцию УФСИН предложили использовать в проектах благоустройства в РТ

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Продукция УФСИН востребована и может использоваться в том числе при реализации программ по модернизации коммунальной инфраструктуры и благоустройству общественных пространств. Об этом заявил замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев на совещании, которое прошло в Минстрое Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В обсуждении приняли участие заместитель начальника УФСИН России по РТ Андрей Яковенко, а также представители ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», некоммерческой организации «Фонд ЖКХ РТ», ГУП «Татинвестгражданпроект» и ГКУ «ГИСУ РТ».

В ходе встречи государственным заказчикам представили ассортимент продукции, которую производят учреждения УФСИН по РТ. В перечень вошли люки, дождеприемники, заборные секции, контейнеры для твердых коммунальных отходов, канализационные лестницы, элементы мусорных площадок, скамейки и урны.

Кроме того, учреждения УФСИН выпускают мебель и изделия для социальных объектов – столы, шкафы, тумбочки, стеллажи, кровати с металлическим каркасом, ученическую мебель, а также продукцию легкой промышленности.

Ильшат Гимаев сообщил, что в Татарстане ежегодно ведется строительство и капитальный ремонт более трех тысяч социально-культурных объектов.