Строительно-монтажные работы в театре «Мастеровые» завершатся до 20 августа

Строительно-монтажные работы в русском драматическом театре «Мастеровые» в Набережных Челнах планируется завершить в срок до 20 августа. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Айрат Ганиев.

Строительство ведется в рамках федеральной адресной программы «Развитие культуры республиканской программы „Искусство“» в районе парка Прибрежный. Работы осуществляет строительная компания «Евростиль».

Стоимость строительства объекта составляет 1 млрд 828 млн рублей. Объем выполненных работ достигает 86%. «Завершается устройство фасада, внутренних инженерных сетей, монтаж витражей, ведутся отделочные работы, благоустройство территории. Строительно-монтажные работы планируется завершить в срок до 20 августа», — сообщил докладчик.

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что сначала под свой контроль театр взял Президент РТ Рустам Минниханов, затем подключилась депутат Госдумы Альфия Когогина.

«Затем вместе с нами она ходила и дожимала вопрос на уровне Министерства культуры РФ. Напомню, что в этом году в стране строится единственный театр в Набережных Челнах. У нас будет прекрасный театр и прекрасный творческий коллектив. Это будет очень важный и нужный объект в городе», — сообщил градоначальник.