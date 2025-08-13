Строительно-монтажные работы в школах Татарстана выполнены на 78%

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Активное строительство социальных объектов в разных сферах продолжается в Татарстане. В сфере образования возводится 13 объектов, из них 8 – школы. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, его слова приводит пресс-служба Минстроя РТ.

Строительно-монтажные работы в школах выполнены на 78%. Пять детских садов находятся на стадии готовности 51%.

В сфере здравоохранения строится 53 объекта. Среди них 47 фельдшерско-акушерских пунктов, готовность которых достигла 90%, а шесть других объектов здравоохранения – 74%.

В рамках программ Министерства по делам молодежи возводится 11 объектов, включая три молодежных центра, выполненных на 81%. За отчетный период сдан один объект в Зеленодольском районе.

Строительство 8 детских оздоровительных лагерей, входящих в республиканскую программу, завершено на 46% от плана.

В сфере спорта ведутся работы на 23 объектах, крупнейший из которых – центр развития футбола с готовностью 45%. На четырех футбольных манежах выполнено 93% строительно-монтажных работ, два из них в Арском и Менделеевском районах завершены за последние две недели.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» строится четыре объекта культуры. По двум многофункциональным центрам и реконструкции районного дома культуры готовность составляет 45%.

Строительство социальных объектов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».