Строительно-монтажные работы на маршруте Казань – Екатеринбург хотят начать в 2022 году

В Татарстане строительно-монтажные работы на транспортном маршруте Казань – Екатеринбург, на участке М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном, дорожники планируют начать летом 2022 года. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Контракты на разработку проектной документации по строительству пешеходных переходов и реконструкции участка М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном планируем заключить уже 29 декабря этого года», — рассказал руководитель управления.

Мингазов добавил, что ведомство рассчитывает получить положительное заключение Главгосэкспертизы России в июне следующего года и в августе, после определения подрядной организации, приступить к строительно-монтажным работам.

Часть автодороги М7 в Татарстане войдет в состав транспортного маршрута Казань — Екатеринбург. Как пояснил начальник «Волго-Вятскуправтодора», существующая М7 в республике уже во многом соответствует критериям скоростного маршрута.

«Так, например, на участке протяженностью 126 километров от села Шали до поворота на Костенеево нужно будет только построить 22 пешеходных перехода. Этот участок соответствует необходимым техническим параметрам», — продолжил он.

Мингазов отметил, что реконструкцию предстоит провести на участке от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном протяженностью 98 километров. Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составит 157 млрд рублей, уточнил он.