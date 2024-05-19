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Происшествия 19 мая 2024 12:07

Строительная фирма из Татарстана погасила долг по зарплате на 265 тыс.

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В Татарстане строительная компания погасила задолженность по зарплате перед сотрудником благодаря действиям следователей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, директор строительной фирмы с февраля по апрель 2022 года частично не выплачивал заработную плату сотруднику. В результате образовалась задолженность в размере более 265 тыс. рублей.

После вмешательства сотрудников СУ СКР по Татарстану задолженность была полностью погашена. В связи с чем принято решение о прекращении уголовного преследования.

#долг по зарплате
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