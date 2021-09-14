Строители полностью пробили створ скоростной трассы М12. Завершены практически все инженерные изыскания, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Будущую скоростную автомобильную дорогу М12 уже видно из космоса, — отметили в госкомпании. — Активно ведутся работы по подготовке территории на всех 810 км».

Рабочие переустроили 37 магистральных коммуникаций, организовали движение для поставки материалов по пяти понтонным переправам. На технологических площадках смонтировано 12 установок для производства асфальтобетона и 10 — для производства бетона.

Кроме того, создано 269 км временных дорог, по которым идет поставка стройматериалов. Продолжается организация строительных городков, уже возведено 27.

«По всем этапам, кроме восьмого, проектная документация отдана в экспертизу на проверку комплектности», — уточнили в пресс-службе.

Проект строительства скоростной автодороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Автомобильная дорога в Татарстане затрагивает пять муниципальных районов — Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап — 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск), восьмой этап — 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали).