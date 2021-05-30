Строители М12 восстановят 280 га леса в Татарстане

Из-за строительства трассы М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» 280 га лесного фонда переведут в земли промышленности. Ровно такую же площадь леса, согласно федеральному законодательству, должна восстановить компания «Автодор». Сроки, место проведения и приемка работ обсуждались на совещании в Минлесхозе Татарстана.

«При строительстве данной трассы предполагается перевод земель лесного фонда в земли промышленности. Ожидается, что всего будут переведены 280 гектаров», — отметил руководитель республиканского ведомства Равиль Кузюров.

Также на совещании обсуждался выбор земельных участков, на которых будет проведено лесовосстановление, сроки выполнения и приемки работ.