Строители Казани столкнулись с нехваткой цемента при подготовке к саммиту БРИКС

Строительная отрасль Казани столкнулась с проблемой нехватки цемента. В частности, это может отразиться и на объектах, которые готовят к саммиту БРИКС, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

«Есть определенные недочеты, которые будут оперативно прорабатываться. Те мероприятия, которые подготавливаются к БРИКС, держатся на отдельном контроле [Раиса Татарстана] Рустама Нургалиевича [Минниханова]. <…> Есть определенные сезонные сложности. Ежедневно мы слышим от строителей вопросы, связаны с проблемой поставок цемента. Это основная из проблем», — отметил спикер.

Кроме того, существуют проблемы в лифтовой отрасли, наблюдается нехватка рабочей силы, констатировал Фролов. По его словам, сейчас в приоритете подготовка Казани к международным мероприятиям, но «другие города не ущемлены».

«Понятно, что другие города тоже под контролем, чтобы ущемлены не были. Министр (глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин — прим. Т-и) почти каждый день полдня занимается тем, что объезжает объекты, которые готовятся. Он сам персонально за эти объекты, за каждую копейку отвечает», — заключил Алексей Фролов.