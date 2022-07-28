Строители автотрасс М7 и М12 отремонтируют местные дороги Татарстана за свой счет

Подрядные организации, которые ведут строительство платной автомагистрали М12 Москва — Нижний Новгород — Казань и обхода Набережных Челнов и Нижнекамска для трассы М7 «Волга», отремонтируют местные дороги Татарстана за свой счет. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в эфире #Татарстан Онлайн.

«При строительстве крупных автомагистралей используются местные дороги, чтобы подвозить материалы, и они быстро приходят в негодность, поскольку не рассчитаны на такие грузы. Мы сделали схему таких дорог, и каждый подрядчик должен содержать свою часть в удовлетворительном состоянии, чтобы местные жители могли ездить безопасно», — рассказал Ханифов.

По его словам, при строительстве автомагистрали М12 используется более 250 километров местных дорог. При строительстве трассы Шали — Бавлы задействовано около 150 километров местных дорог. При строительстве обхода городов Набережные Челны и Нижнекамск задействовано порядка 60 километров местных дорог.

«К моменту завершения строительства крупных автотрасс все дороги, которые были задействованы, будут капитально отремонтированы. Они будут лучше, чем были до этого», — подчеркнул министр.