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Строитель в РТ получил срок за постройку опасной детской площадки, где пострадал ребенок
Строитель в Бугульме получил срок за постройку опасной детской площадки.
Старший мастер компании «ТНГ-Групп» не установил на участке ограждение необходимой высоты для того, чтобы на площадку не могли попасть посторонние.
Кроме того, он установил на площадке без правильного крепления игровой комплекс для детей до шести лет.
В августе 2023 года 8-летний мальчик зашел на площадку и схватился руками за хвостовую часть комплекса. Из-за плохого крепления мальчик упал на другого ребенка.
Мастеру назначили два года условно с двухлетним испытательным сроком.
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