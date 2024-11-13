news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 13 ноября 2024 17:06

Строитель в РТ получил срок за постройку опасной детской площадки, где пострадал ребенок

Скопировать ссылку

Строитель в Бугульме получил срок за постройку опасной детской площадки.

Старший мастер компании «ТНГ-Групп» не установил на участке ограждение необходимой высоты для того, чтобы на площадку не могли попасть посторонние.

Кроме того, он установил на площадке без правильного крепления игровой комплекс для детей до шести лет.

В августе 2023 года 8-летний мальчик зашел на площадку и схватился руками за хвостовую часть комплекса. Из-за плохого крепления мальчик упал на другого ребенка.

Мастеру назначили два года условно с двухлетним испытательным сроком.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100