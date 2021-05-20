«Строить больницы, благоустраивать улицы»: участники праймериз «ЕР» выступили в Бугульме

Во Дворце молодежи города Бугульмы состоялась встреча участников предварительного голосования с местными жителями. В мероприятии приняли участие заместитель гендиректора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, депутат ГД РФ Мурад Гадыльшин, индивидуальные предприниматели Рамиль Исхаков и Артур Сайфутдинов, заместитель генерального директора — директор представительства ПАО «Татнефть» в Москве Азат Ягафаров и другие.

Мэр Бугульмы Линар Закиров отметил, что очень рад приветствовать всех участников в городе с 240-летней историей, расположенном в высшей точке Татарстана.

«Уже сентябре в нашей стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. До единого дня голосования по сложившейся традиции „Единой России“ принимаются решения по выдвижению кандидатов после праймериз», — отметил градоначальник.

Линар Закиров рассказал, что в муниципальном образовании много активных людей, желающих участвовать в обсуждении и решении вопросов, которые отражаются на их жизни. Однако не всегда сразу возможно найти ответы, устраивающие всех.

«Только в совместном диалоге рождаются самые нужные программы, самые ожидаемые изменения к лучшему. <...> И все мы видим результаты того, как развивается наша республика. Слышим, с каким уважением о ней говорят не только в стране, но и за рубежом. Это заслуженное признание: Татарстан все делает качественно и со вкусом, а его достижения осязаемы и очевидны», — заявил он.

Директор представительства ПАО «Татнефть» в Москве Азат Ягафаров отметил, что благодаря слаженной работе команды «Татнефти» удалось реализовать успешные проекты в республике и в целом по России.

«Могу с гордостью сказать, что за прошедшие годы вместе с командой специалистов „Татнефти“ нам удалось провести многие законопроекты, нацеленные на развитие нашего региона и страны в целом. Первоочередной задачей вижу поддержку деловой активности в регионе. Вижу несколько возможностей для путей решения этого. Одна из них — это совершенствование механизмов распределения налогов между местным самоуправлением, региональным бюджетом и федеральным центром», — заявил о своих программных намерениях Ягафаров.

По его словам, также необходимо развивать экономику путем широкого применения инструментов господдержки — это фонды развития производств, индустриальные парки, ОЭЗ и так далее.

«У меня есть значительный опыт по привлечению господдержки для нефтяной отрасли, и его нужно применить на благо нашего региона. Так, в 2020 году ПАО „Татнефть“ привлекло поддержку на сумму 6 млрд рублей», — отметил Ягафаров.

Кроме того, заметил он, необходимо привлекать в регион национальные проекты и государственные программы, работать по прямым федеральным конкурсам по развитию социальной сферы — строительству поликлиник, больниц, благоустройству дворов и улиц.

«У меня уже был опыт подобной работы с муниципалитетом Азнакевского района. Результат был положительным», — поделился с бугульминцами спикер.

Индивидуальный предприниматель из Бугульмы Рамиль Исхаков подчеркнул, что участвует в праймериз «Единой России» не ради пиара и популярности, а мечтает развивать город, в котором живет. Его программа так и называется — «Развитие малых городов».

«В своем послании Президент России Владимир Путин обратил внимание, что малые города исчезают. Однако я не хочу, чтобы город, где похоронен отец, умер. Я хочу, чтобы он долго жил и процветал», — заявил он.

Основной проблемой Бугульмы спикер назвал нехватку рабочих мест. По его мнению, городу требуются лишь водители такси, продавцы и менеджеры. Именно поэтому происходит большой отток населения — по его собственным наблюдениям, 900 человек в год уезжают из Бугульминского района в более крупные города.

«Я хочу, чтобы наш город, мой город жил! Представляете, жил, а не умирал потихонечку. Хочу, чтобы в городе были рабочие места, чтобы дети в своем родном городе могли получить качественное образование», — заявил Исхаков.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая. До него встречи будущих избирателей состоятся во всех районах республики. На мероприятиях участники рассказывают о себе, своей программе, обсуждают вопросы и проблемы районов с их жителями. В поле обсуждений также попала республиканская программа «Наш двор» и программы развития общественных пространств.

Фотографии предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ