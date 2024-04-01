Стройматериалы, посылки и сладости для бойцов отправили из Высокогорского района в ЛНР

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Из Высокогорского района в Луганскую Народную Республику отправили около 15 тонн гуманитарного груза. В список вошли стройматериалы, маскировочные сети, теплые вещи, блиндажные свечи, именные посылки и сладости для бойцов.

За рулем большегруза Денис Чирок. Мужчина с Краснодарского края. Приехал в Высокогорский район специально за гуманитарной помощью. Ездит в зону СВО стабильно два раза в месяц по зову сердца. Как оказалось, Денис был капитаном 960-го штурмового авиаполка.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Я туда тоже хочу, а пока не берут. Сказали, ты тут нужнее. Ну вот я и занимаюсь этим. Потому что мне хочется туда», — говорит он.

Сопровождать Дениса поедет Михаил Филиппов. Михаил был одним из первых, кто начал возить гуманитарную помощь бойцам из Высокогорского района. В зоне боевых действий он был уже больше 20 раз.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Все будет нормально. Мы, тыловики, помогаем. Мальчишки все меня там знают, ждут. Весь телефон оборвали. Победа будет за нами. Все будет хорошо», — убежден Филиппов.

Гуманитарный груз собирали все: и школы, и цеха, и сельские поселения, и обычные добродушные люди.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Мы стараемся все, как можем, помогаем. День и ночь тоже на телефонах. У нас помогают и районы, и деревни, даже с города привозят, помогают нам», — говорит волонтер Марина Цветкова.

С начала года эта уже четвертая машина с гумпомощью. До этого две машины отправляли в госпиталь и в Донецк.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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