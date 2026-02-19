Строил дома, пас колхозное стадо: история 95-летнего ветерана из Татарстана

Труженик тыла Кабир Гайнуллин из Камско-Устьинского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. С десяти лет он трудился в колхозе – пас колхозное стадо свиней, возил дрова и корм скотине. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото из личного архива

«Гайнуллин Кабир Муртазович родился 19 февраля 1931 года в деревне Клянчеево Камско-Устьинского района ТАССР в многодетной крестьянской семье участника гражданской войны Муртазы Гайнулловича и его супруги Бибиасмы Набиулловны. У Кабира было пять братьев. Также в их семье воспитывалась дочь погибшего в гражданской войне брата Муртазы – Раиса. Мать Бибиасма умерла в августе 1934 года от тифа. Отец повторно женился на Шемсебану из деревни Шапкино. Эта женщина стала для детей второй матерью. Вместе с ней в семье появился восьмой ребенок – сводная сестра Гандалип. В декабре 1939 года глава семейства умер. Сказались раны, полученные в годы гражданской войны», – рассказали в пресс-службе Минтруда РТ, сославшись на данные родственников ветерана.

До начала Великой Отечественной войны Гайнуллин учился в школе. Как началась война, с десятилетнего возраста был вынужден работать в колхозе. Выполнял вместе со стариками и женщинами мужскую работу – пас колхозное стадо свиней, на быках из-за Волги возил дрова и корм скотине, в зимние холода дежурил на ферме. По окончании войны Гайнуллину было 14 лет, наряду со взрослыми он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Кабир Муртазович работал в колхозе до призыва в армию в 1951 году. Потом служил на Дальнем Востоке, в Амурской флотилии. После службы в армии в 1953 году устроился на работу на авиационный завод в Казани, получил профессию термиста. Осенью 1954 года Гайнуллин женился на девушке Таскире из родной деревни. В 1955 году молодая семья уехала покорять целину в Казахстан, там у них родилось трое детей.

«Кабир Муртазович усердно трудился, чтобы жена и дети ни в чем не нуждались. Работал плотником, краснодеревщиком, термистом на заводах в Чимкенте. Неоднократно был победителем социалистических соревнований. За ударный труд награжден почетными грамотами и ценными подарками. Гайнуллин – мастер на все руки. Дома вся мебель сделана им – диван, шкафы, тумбочки, стулья, табуреты, обеденные и письменные столы», – отметили в пресс-службе.

В 1969 году Кабир Муртазович с семьей вернулся на родину, в Татарстан. Стали жить в рабочем поселке Камское Устье. С 1969 года и до выхода на пенсию в 1991 году Гайнуллин проработал бригадиром плотников-строителей в организации «Сельхозтехника». Благодаря ему построены дома на улицах Островского и Чапаева, а также двухэтажные многоквартирные жилые дома на улицах Дзержинского и Комарова.

«Как строитель, всю жизнь жил в домах, построенных своими руками, хотя с легкостью мог получить государственное жилье. Вырастил трех замечательных детей, имеет четверых внуков и двух правнуков. Уже прошло десять лет с тех пор, как умерла супруга. Кабир Муртазович до сих пор ведет активный образ жизни, сам справляется с хозяйством, держит овец и кур. Летом трудится в огороде. Гайнуллин никогда не жалуется, он очень жизнерадостный человек, любит шутить. Живо интересуется новостями района и страны, политикой. Ну, а дети и внуки постоянно заботятся о нем, приезжают, помогают, не дают скучать», – заключили в пресс-службе.