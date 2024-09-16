Стройкомпания из РТ выплатила 79 млн долга по налогам после возбуждения уголовного дела

Руководство компании «Грант+» выплатило более 79 млн долга по налогам после возбуждения уголовного дела.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, в период с 2018 по 2021 годы руководство организации подавало налоговые декларации, в которых были отражены фиктивные сделки с 19 контрагентами. Это позволило уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций. Сумма неуплаченных налогов, включая пени и штрафы, составила более 79 млн рублей.

Под тяжестью собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств, руководство предприятия полностью погасило налоговую задолженность в указанном размере. С учетом этого, рассмотрев ходатайство подозреваемых, следователи приняли решение о прекращении в отношении них уголовного дела в связи с возмещением ущерба.