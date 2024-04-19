Стройки, производства и поезда: стало известно, где будут работать студенты летом

Республиканский центр студенческих трудовых отрядов Татарстана ежегодно трудоустраивает около 15 тыс. человек. Летом 2024 года с участием рабочей молодежи из региона будут реализованы новые трудовые проекты. Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о них рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов РТ Василий Ислаев.

«Мы ежегодно трудоустраиваем порядка 15 тыс. человек как в каникулярный период, так и во время прохождения производственной практики. Основной акцент делаем на промышленность, развиваем производственные отряды и делимся этими навыками с коллегами из других регионов», – сообщил он.

Спикер отметил, что в 2023 году студенты из региона работали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Более 800 молодых людей были подготовлены по таким специальностям, как токарь, фрезеровщик, сварщик, электромонтер, слесарь-ремонтник.

«Из них в первом квартале отработали 205 человек — в январе, 258 человек — в феврале и 165 — в марте на таких предприятиях, как «КАМАЗ», «Позис», «Ремдизель и другие», — уточнил Ислаев.

По его словам, развитие производственного направления началось с 2020 года. В 2023 году около 4 тыс. молодых людей работали на 47 предприятиях.

«Если в прошлом году молодые люди освоили 39 профессий, то в этом году мы расширили обучение до 60 специальностей, активно используем практику „бесшовного“ трудоустройства», — подчеркнул Ислаев.

Так, учащиеся последних курсов ссузов осенью могут получить специальность по смежной профессии. Молодые люди в весенний период, когда происходит трудоустройство на преддипломную практику, выходят и работают полноценно три месяца, потом берут ученический отпуск, сдают госэкзамены, получают диплом и возвращаются на предприятия дипломированными специалистами.

«В этом году 45 учебных заведений приступили к обучению 2,5 тыс. человек, примерно такое же количество планируем обучить осенью. Мы обучаем по двум программам совместно с Министерством образования и науки РФ и Минтрудом РТ. Основной упор делаем на подготовку рабочих ресурсов в колледжах», – пояснил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов РТ.

По его словам, уровень студотрядов за последние два-три года стал гораздо выше. Если раньше молодые люди работали по 7-8 основным направлениям: проводниками, строителями, медиками, в сфере сервиса и других, – то сейчас область их деятельности расширена. К примеру, студенты получают права и работают на комбайнах, участвуют в посевных и уборочных работах.

По данным Василия Ислаева, все трудовые графики на 2024 год согласованы. В июле-августе этого года 200 студентов будут заняты на всероссийской студенческой стройке в «Алубуге», будут трудиться электромонтерами, электромонтажниками, каменщиками, бетонщиками, малярами, сварщиками.

«Эти студенты будут строить жилой комплекс», – заметил Ислаев.

Впервые будет реализован масштабный производственный проект, в рамках которого 300 человек из разных регионов будет привлечено на работу на предприятия. Зарплаты здесь по разным специальностям составляют от 40-60 тыс. рублей.

Кроме того, третий год подряд будет реализован проект «Всероссийский студенческий медотряд „Призвание“». Расширена его география – если раньше проект реализовывали в Лениногорском и Альметьевском районах, то в этом году подключится еще Бугульминский район. Всего будет занято 80 человек.

Еще 500 человек будут работать в отрядах проводников и около 1,9 тыс. студентов из числа молодых педагогов и сервисного персонала привлекут на соцобъекты ПАО «Татнефть». Также будут реализованы трудовые проекты «Вкусно – и точка» и «Алабуга-сервис», участниками которых станут в общей сложности 800 человек.