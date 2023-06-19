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«Стройка не стоит»: к концу года 70% обхода Челнов будет иметь асфальтобетонное покрытие
В конце этого года 70% обхода Нижнекамска и Набережных Челнов будет иметь асфальтобетонное покрытие. Дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона на 58 км автодороги, для этого потребуется около 500 тыс. тонн смеси, сообщили журналистам во время пресс-тура на объект.
На втором этапе обхода заасфальтировано 13 км – это самая большая протяженность дороги в твердом покрытии.
«План по укладке песчано-гравийной смеси уже наполовину выполнили. По асфальту на этот год – 170 тонн. В этот дорожный сезон хотим уложить нижний слой покрытия на 22 км. Верхний слой останется на следующий год», – рассказал начальник участка второго этапа «Алексеевскдорстроя» Сергей Ещёв.
Толщина дорожной одежды составляет один метр. «Материалы отечественные, все есть в наличии, стройка не стоит. Наш асфальтобетонный завод производит 240 тонн смеси в час. Для подвоза материалов техника едет и по основному ходу новой дороги», – подчеркнул спикер.
Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км разделено на три этапа. Проект включает четырехполосную автодорогу, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.
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