«Стройка – это всегда лакмусовая бумажка»: как прошел 2025 год для стройотрасли Казани

В Казани за год рассмотрели почти 16,4 тыс. градостроительных обращений. Ввод жилья превысил план, вместе с тем сократилось оформление индивидуальных домов – это связывают с изменениями в законодательстве и переходом на эскроу-счета в сфере ИЖС. Какие тенденции наблюдаются в стройотрасли, обсудили сегодня на деловом понедельнике в мэрии.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 2025 год Управлением градостроительных разрешений Казани было рассмотрено почти 16,4 тыс. обращений, заявлений, уведомлений и межведомственных запросов. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления Марсель Абдулхаков.

«Из них 3,9 тыс. связаны с оформлением нового строительства, 1,5 тыс. – с оформлением ввода построенных объектов. По результатам рассмотрения обращений по новому строительству и реконструкции объектов принято почти 1,7 тыс. положительных решений», – отметил Абдулхаков.

По его словам, в городе значительно снизились показатели по оформлению индивидуальных домов – с 1,4 тыс. в 2024 году до менее 1 тыс. в 2025-м. Это связано с изменениями в законодательстве и введением эскроу-счетов при ипотечном кредитовании, что предотвращает появление обманутых граждан в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Марсель Абдулхаков: «Республика Татарстан занимает первое место по объему введенного жилья по Приволжскому федеральному округу» Фото: kzn.ru

План перевыполнен на 1%

Абдулхаков отметил, что план ввода жилья в 2025 году был перевыполнен на 1%. Всего в городе построили более 1,3 млн квадратных метров жилья: 708 тыс. пришлось на ИЖС и 601 тыс. – на многоквартирные дома.

«Республика Татарстан занимает первое место по объему введенного жилья по Приволжскому федеральному округу. Более 37% введенного в Татарстане жилья приходится на город Казань. Всего за последние пять лет в городе Казани введено в эксплуатацию почти 6,2 млн квадратных метров жилья, что сопоставимо с Альметьевским районом и Альметьевском», – подчеркнул он.

Абдулхаков добавил, что на 2026 год руководство республики поставило «достаточно напряженный» план по вводу жилья площадью 1,25 млн квадратных метров.

В Казани продолжается активное строительство многоквартирного жилья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выданы разрешения на строительство 1 млн кв. метров жилья

В Казани продолжается активное строительство многоквартирного жилья. В прошлом году было выдано 60 разрешений на строительство 66 многоквартирных домов жилой площадью 945 тыс. квадратных метров, срок строительства которых составит от двух до пяти лет.

«Разрешение на 66 многоквартирных домов – это почти миллион квадратных метров. И важно, что строительство идет повсеместно – мы осваиваем и периферию, и ведем реновацию промышленных зон. То, что мы только начинали робко обсуждать десять лет назад, сегодня превратилось в красивые современные благоустроенные микрорайоны», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

В прошлом году вырос спрос на складские здания в связи с развитием маркетплейсов. Так, в 2025 году выдано 43 разрешения на строительство складских комплексов, что на 43% больше, чем годом ранее. Также выданы разрешения на 27 производственных объектов.

В прошлом году вырос спрос на складские здания в связи с развитием маркетплейсов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, что продолжается развитие исторического центра»

Отдельное внимание Абдулхаков уделил развитию исторического центра города, где выдано 28 новых разрешений на строительство новых объектов, «формирующих градостроительный облик исторической части Казани».

«Кроме строительства новых объектов, застройщики также восстанавливают объекты культурного наследия местного значения. В исторической части города выдано разрешение на сохранение пяти объектов культурного наследия», – добавил начальник управления.

Этими объектами стали: дом Родионова конца XIX – начала XX века на улице Горького, 14; комплекс Хлебный базар конца XVIII – начала XIX века на Профсоюзной, 20; жилой дом XVII–XVIII веков на пересечении улиц Университетской и Островского; дом купца Вениаминова на Япеева, 17 и дом Иванова на Муштари, 22.

«Важно, что продолжается развитие и исторического центра, включая реконструкцию и реставрацию объектов культурного наследия», – отметил Ильсур Метшин.

В историческом центра города выдано 28 новых разрешений на строительство новых объектов, «формирующих градостроительный облик исторической части Казани» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все задачи выполнены»

Еще одна значимая категория услуг управления – ввод объектов в эксплуатацию. По словам Абдулхакова, за прошлый год были выданы положительные результаты по 824 заявлениям и уведомлениям. Среди них 175 разрешений на ввод объектов, 644 уведомления о соответствии построенных объектов ИЖС, одно разрешение на ввод искусственного земельного участка и четыре акта выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия.

Он особо подчеркнул, что были введены социально значимые для города объекты: школа на 1224 места, детский сад на 220 мест, две поликлиники, центр врача общей практики, а также три новые гостиницы на 492 места.

«В целом все задачи отчетного года управлением выполнены, муниципальные услуги предоставляются качественно и профессионально в установленные сроки. И мы надеемся на плодотворную работу с застройщиками в 2026 году», – заключил начальник управления.

Ильсур Метшин отметил, что в прошедшем году было выдано разрешение на реконструкцию Чеховского рынка Фото: kzn.ru

«Статистика разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию ярче всего говорит о состоянии экономики»

«Статистика разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию ярче всего говорит о состоянии нашего стройкомплекса и в целом экономики. Стройка – это всегда лакмусовая бумажка», – прокомментировал ситуацию со стройкомплексом в Казани Ильсур Метшин.

Он также отметил, что в прошедшем году было выдано разрешение на реконструкцию Чеховского рынка.

«Ожидаем, что начнутся активные работы и получим не менее интересный объект, чем на Московском рынке. Только в предновогодние праздники его посетило более 140 тыс. казанцев и гостей столицы», – отметил мэр города.