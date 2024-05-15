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Происшествия 15 мая 2024 18:18

Стройфирма из Татарстана выплатила работникам более 110 тыс. долга по зарплате

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В Татарстане благодаря следователям строительная фирма выплатила двоим сотрудникам долг по зарплате. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, директор фирмы на протяжении нескольких месяцев 2023 года частично не выплачивал заработную плату сотрудникам. В результате перед ними образовалась задолженность в размере более 117 тыс. рублей.

В результате расследования дела задолженность полностью погашена. Принято решение о прекращении уголовного преследования, отметили в ведомстве.

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