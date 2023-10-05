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Стройфирма из Татарстана выплатила долг после ареста автопарка
В Татарстане после ареста автопарка стройфирма погасила долг, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, строительная компания Спасского района задолжала казанской фирме, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, более 112 тысяч рублей.
В результате в районном отделении приставов было возбуждено исполнительное производство. Однако в установленный срок компания долг не выплатила. Тогда приставы решили наложила арест на весь автопарк строительной компании: легковые автомобили и спецтехнику.
После этой меры руководство компании погасило долг полностью.
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