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Стройфирма из РТ выплатила 9,7 млн долга по зарплате после возбуждения уголовного дела
В процессе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы в АО «Сферастрой» перед сотрудниками был полностью погашен долг, собщили в СУ СК РФ по РТ.
По данным следствия, руководство АО «Сферастрой» допустило серьезное нарушение трудового законодательства. В период с июля по сентябрь 2023 года 232 сотрудника компании не получали заработную плату. В результате образовалась внушительная задолженность, превысившая 9,7 миллионов рублей.
Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов, что привело к возбуждению уголовного дела. Однако в процессе расследования произошел позитивный поворот: директор компании, являвшийся главным подозреваемым, принял решение полностью погасить имевшуюся задолженность перед сотрудниками.
Учитывая полное возмещение ущерба и восстановление нарушенных прав работников, следственные органы приняли решение о прекращении уголовного преследования в отношении руководителя АО «Сферастрой».
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