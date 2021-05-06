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Ру Тат
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6 мая 2021  11:47
Павел Климчак

Стройфирма из РТ выплатила 6 млн долгов по налогам после ареста ее цеха приставами

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Предприятие из Зеленодольского района, занимающееся строительтсвом металлоконструкций, задолжало налоговой инспекции более 6 млн рублей, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

В отношении предприятия находились 12 исполнительных производств, однако руководство фирмы не выплатило долг добровольно. Поэтому приставы обратили взыскание долга с счетов организации, а также вынесли запрет на регистрацию имущества компании и наложили арест на производственный цех.

Эти меры подвигли организацию выплатить долг в полном размере и исполнительский сбор более 300 тысяч рублей.

Всего с начала года судебные приставы РТ взыскали почти 900 млн рублей долгов по налогам.

судебные приставы арест имущества долги по налогам
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