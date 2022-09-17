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Ру Тат
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Происшествия
17 сентября 2022  16:46
Полина Шевчук

Стройфирма «БРИЗ» из РТ заплатит штраф после гибели рабочего

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Прокуратура Кировского района города Казани провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в строительной компании «БРИЗ», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Поводом для проверки стала гибель 15 июля рабочего на стройке на улице Окольная в Казани. Выяснилось, что на рабочем месте погибшего не проведена специальная оценка условий труда.

В отношении ответственного сотрудника предприятия было заведено административное дело по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».

Суд назначил правонарушителю наказание в виде штрафа 4 тыс. рублей в доход государства.

 

#погиб рабочий #Прокуратура РТ
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