Строго без каблуков и в хорошую погоду: в Казани открылся новый вояж о Тукае

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Тукай и театр» — новую пешую экскурсию по Казани с таким названием презентовали Национальный музей РТ, Музей Тукая и театр имени Камала. Одно из главных и обязательных условий для участников этого променада по нескольким точкам центра города — обувь без каблука, ведь на финише — апогее экскурсии слушатели поднимутся на крышу здания театра имени Камала. Такая мера принимается для безопасности участников и физической сохранности самой кровли. Еще одно важное условие, которое определяет быть или не быть экскурсии, — погода: во время дождя, сильного ветра, гололеда, а также в темное время суток выход на крышу театра Камала невозможен.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Экскурсии „Тукай и театр“ стартовали у нас с началом августа. Будут проходить еженедельно по средам, начинаясь от Музея имени Тукая в 14 часов. Сегодня, для презентации маршрута СМИ, мы сделали исключение и проводим экскурсию в знойную погоду, а вообще для себя мы установили рамки, что выход на крышу будет осуществляться при хорошей погоде и температуре воздуха от 22 до 0 градусов. А для тех, кто сегодня мог бы оказаться на высоких каблуках, мы даже специально заготовили тапочки», — пояснил директор театра Камала Ильфир Якупов.

Прежде чем оказаться буквально на высоте (около 20 метров над пешеходами), слушателям предстоит довольно длительный и содержательный рассказ о Тукае, его связи с театром, дружбе и знакомстве поэта с театральными деятелями, истоках и истории самого татарского театра, прямым потомком и наследником которого и является, конечно, театр имени Галиаскара Камала.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участники узнают, кто стал первой профессиональной татарской актрисой и почему это было в те времена очень дерзким и смелым поступком; кто из казанских мулл первым разрешил татарам фотографироваться и начал с себя — сфотографировался для публичной Лондонской библиотеки (до сих пор, по словам старшего научного сотрудника Музея Тукая Лены Дябиной, эта фотография там и находится); а также смогут оживить фрагмент спектакля театра Камала на экране своего смартфона, отсканировав сувенирную открытку в «Восточном клубе». Их ожидает рассказ «оживших» легенд татарского театра из первых уст на большом мультимедийном экране в фойе, виртуальная и реальная примерка разных сценических образов, сборка цифрового пазла из фотографий татарских актеров и т.д. Но есть и элемент разочарования в новой экскурсии — именно на скатную, голубую часть крыши театра Камала, которая стала одним из узнаваемых образов Казани, подняться не удастся: осмотр панорамы центра города, озера Кабан доступен для туристов только с плоской односкатной крыши.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Продолжительность экскурсии может составлять до трех часов, но может быть и короче по желанию экскурсионной группы. В полный маршрут входят экскурсия по Музею Тукая, Старо-Татарской слободе, интерактивному музейному комплексу «Шарык клубы/Восточный клуб» (где в начале ХХ века размещалось светское общественное заведение для национального бомонда с одноименным названием) и, конечно, выход на крышу театра Камала (со служебного входа, экскурсии по самому театру не предполагается). В зависимости от насыщенности (длительности) экскурсии варьируется и ее стоимость, а количество слушателей организаторы ограничивают группой в 15 человек.