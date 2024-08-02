«Стрижи» и управление БПЛА: в Пензе открылись сборы ПФО «Гвардеец»

1 августа в Пензе стартовали X юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец». В них принимают участие представители всех 14 субъектов Приволжского федерального округа, а также ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба полпредства Президента России в ПФО.

В церемонии открытия приняли участие заместитель полпреда Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, Герой России Александр Янклович, участники СВО. Среди них в том числе был участник программы «Время Героев» кавалер пяти орденов Александр Тихонов, наставником которого является полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Почетные гости провели для участников сборов уроки мужества — рассказали реальные истории своих героических поступков, а также ответили на вопросы ребят о военной службе.

В рамках церемонии открытия выступила пилотажная группа «Стрижи».

«В Приволжском федеральном округе реализуется проект для самых мотивированных ребят, которые мечтают посвятить себя служению Родине, — обратился к участникам церемонии Олег Машковцев. — Окружные сборы „Гвардеец“, участие в которых вы принимаете, — это прекрасная возможность проверить свои качества, увидеть как устроена современная армейская жизнь изнутри, „прокачать“ полезные навыки».

В этом году по решению губернатора Пензенской области Олега Машковцева событие продлится три недели. Продление сборов поможет участникам получить больше знаний и навыков, которые пригодятся им при поступлении в военные вузы, обучения и службы.

В этом году по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко продолжительность «Гвардейца» увеличена до трех недель. Это позволит юнармейцам получить больше знаний и навыков для поступления в военные вузы, дальнейшего обучения и службы.

«Я рад, что наш проект „Гвардеец“ живет, развивается и становится все более насыщенным. Он полностью отвечает своему предназначению: быть школой подготовки патриотов и защитников Отечества», — сказал он.

Мельниченко напомнил, что многие из участников «Гвардейца» предыдущих лет уже стали офицерами ВС России, служат в правоохранительных органах.

Сборы продлятся до 21 августа. Участников ожидают занятия по начальной военной подготовке, истории Отечества, основам военного дела, использованию новейших вооружений, техсредств и техники. В том числе ребят обучат управлению беспилотниками — эта дисциплина включена в сборы впервые. Также организаторы подготовили них культурно-познавательную экскурсию по знаковым местам Пензенской области.

Напомним, военно-патриотические сборы «Гвардеец» в Пензенской области проводятся с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента России совместно с Министерством обороны России.