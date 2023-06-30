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Стрит-арт с семьей в татарских костюмах появился на здании по улице Маркса в Казани
На стене здания №6 по улице Карла Маркса в Казани появилось новое граффити – изображение семьи в татарских национальных костюмах: мать баюкает младенца, а старший сын сидит у окна и наблюдает за тем, как в поле работает глава семьи.
«На рисунке изображена семья в костюмах с татарскими мотивами, а перед стеной разместились сундуки, какие бывали в каждом татарском доме», – говорится в телеграм-канале мэрии столицы республики.
Автор – знаменитый уличный художник Рустам QBic – поделился, что в основе работы лежат размышления о семейных ценностях, культурном коде и надежда, что мудрость старших будут передаваться из поколения в поколение.
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