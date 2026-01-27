Стресс Тодда и откровения Валиуллина по Яшкину: закулисье тренировки «Ак Барса»

«Ак Барс» сегодня провел открытую тренировку для журналистов, на которой представил Нэйтана Тодда. Канадский нападающий поделился первыми впечатлениями от Казани, а генеральный менеджер рассказал о тонкостях сделки со «Спартаком». Об этом и положении Дмитрия Яшкина в команде - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Был небольшой стресс, когда я узнал о переходе в «Ак Барс»

Трансфер Нэйтана Тодда из «Спартака» в «Ак Барс» стал одним из центральных в заключительный день обменов в КХЛ. За североамериканского хоккеиста казанский клуб отдал защитника Артемия Князева и нападающего Брэндона Биро, который блекло выступил в первой половине нынешнего регулярного чемпионата.

Нэйтан Тодд сегодня провел первую тренировку за «Ак Барс». Тренерский штаб во главе с Анваром Гатиятулиным наигрывал Тодда в звене с Александром Хмелевским и Семеном Тереховым. С первым, к слову, канадец пересекался в прошлом сезоне в «Салавате Юлаеве».

На Нэйтана Тодда в «Ак Барсе» возложены большие ожидания. Канадец будет одной из ключевых опций казанцев в большинстве, которое откровенно страдает в последние месяцы. А правый хват хоккеиста к тому же добавляет вариативности при игре в неравных составах.

«Что касается Тодда, то это мастер, умный игрок с хорошим броском, хорошим видением площадки, может здорово отдать передачу. Рассчитываем на него и в большинстве, считаем, что он добавит нам разных опций в атаке», – прокомментировал трансфер Тодда главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Для Нэйтана Тодда спонтанный переезд в Казань оказался большой неожиданностью. Еще вечером 25 января нападающий принимал участие в матче против «Локомотива», однако уже в 11 вечера произошел обмен между «Ак Барсом» и Спартаком».

«Конечно был небольшой стресс, но я рад оказаться в замечательной команде, тут потрясающая организация, счастлив быть в Казани», – поделился первыми эмоциями Тодд от пребывания в «Ак Барсе».

Хоть трансфер канадца в Казань получился неожиданным, тем не менее, как сообщил генеральный менеджер команды Марат Валиуллин он планировался в течение последней недели. Руководство «Ак Барса» было на постоянной связи со «Спартаком» и обсуждало детали обмена на протяжении нескольких дней.

«Мы понимали, что нам нужен центр. Вне зависимости от звена: первое, второе, третье. По Тодду общение началось дней пять назад, но он был поверхностным и тогда остановился. 25 января после матча «Спартака» и с «Локомотивом» на нас вышли представители московского клуба с предложением возобновить диалог, но все конкретные переговоры начались ближе к одиннадцати часам.

Мы договорились за 5-10 минут. Артемий Князев у нас должен был уходить в аренду в другой клуб, уже были подписаны документы. Пришлось эту сделку развернуть, и защитник ушёл вместе с Брэндоном Биро. Хочу выразить благодарность руководству «Спартака» за конструктивный диалог. Считаем, что в обмене выиграли обе стороны», – сказал Марат Валиуллин.

«Ак Барс» вел диалог по обменам Яшкина и Алистрова, но конструктива не сложилось

Казанцы действительно провернули громкий обмен на фоне других команд КХЛ. Разве что переезд Клима Костина из «Авангарда» в ЦСКА составил конкуренцию трансферу Тодда по степени значимости.

Но важно упомянуть, что, помимо Биро и Князева, на выход из «Ак Барса» могли отправиться другие хоккеисты.

Владимир Алистров оказался среди тех игроков, которым был не прочь «поторговать» казанский клуб. Летом белорусский нападающий подписывался в «Ак Барс» на роль лидера в топ-6 нападающих. Однако на уровне того Алистрова, который ярко начинал свою карьеру в СКА, хоккеист в Казани не выступал.

С учетом того, что в следующем сезоне контракт белоруса пойдет на повышение и составит около 50 млн рублей в год, «Ак Барс» допускал мысль об обмене игрока. Но ни одна команда КХЛ за Алистрова не предложила достойной кандидатуры, а менять форварда за бесценок не хотел сам «Ак Барс».

«Собирались ли менять Алистрова? Действительно, это правда. Помимо минского «Динамо» было ещё два-три клуба, но мы смотрели уровень игрока, который мог быть не хуже Алистрова, а, возможно, и лучше. Понимали, что Володя – это боевая единица, хороший игрок нашей лиги. Менять, просто чтобы менять – мы так не делаем», –заявил Марат Валиуллин.

Аналогичная по своей сути сложилась ситуация вокруг Дмитрия Яшкина. «Ак Барс» был готов вести диалог с остальными командами на предмет расставания со своим самым дорогим нападающим. На Яшкина был конкретный спрос от отдельных клубов. В их числе – «Трактор», минское «Динамо». Но опять же обе команды были не готовы предлагать взамен больших звезд. Минчане торговали правами на игроков из-за океана, а «Трактор» не предлагал за Яшкина условного Григоренко или Ливо.

Поэтому все осталось на своих местах. «Шоу закончилось, но наше продолжается» – напомним, этими словами Яшкин охарактеризовал свое сохранение клубной прописки.

«Я уже давно в хорошем состоянии»

Дмитрий Яшкин тренировался сегодня на льду в общей группе. Правда, завтрашний матч против «Салавата Юлаева», судя по всему, нападающий пропустит. По крайней мере, ни в одном из тренирующихся сочетаний Яшкина не было. Анвар Гатиятулин в беседе с журналистами отметил, что еще не принял окончательного решения по завтрашнему составу, но не исключил, что Дмитрий Яшкин вновь не появится на льду.

«Что касается Димы – на его функциональном состоянии сказалась болезнь, мы давали ему паузу. Но и другие ребята хорошо себя проявили, конкуренцию никто не отменял. Мы смотрим связки, проверяем глубину состава, идёт динамичный рабочий процесс. Сегодня может быть один состав, завтра – другой», – сказал Анвар Гатиятулин.

Любопытно, что Дмитрий Яшкин по завершении тренировки еще остался на льду и отрабатывал в одиночку броски по воротам. В итоге, нападающий задержался настолько, что ушел в подтрибунку последним среди хоккеистов «Ак Барса». Но не отказал журналистам в разговоре и ответил на все вопросы, касающиеся его крайне непростого положения в команде.

«Я думаю, что уже давно в хорошем состоянии. А когда выйду – вопрос не ко мне, я жду этого каждый день. Для любого игрока самое неприятное – не играть. Смотрю, поддерживаю ребят. Нужно просто принимать ситуацию какой есть. Они бывают разные. Было и было. Впереди самое интересное – скоро уже плей-офф», – подытожил Яшкин.