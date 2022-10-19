Стресс для Валиевой и развод Тутберидзе с Трусовой: чего ждать от старта Гран-при России

Предстоящие выходные обещают стать горячими для любителей фигурного катания. 22 октября стартует самый масштабный для российских фигуристов турнир во времена санкций – Гран-при. Первый его этап состоится в Москве, а среди участников заявлена Камила Валиева. Но сможет ли она выступить на турнире – читайте в материале «Татар-информа».

Лидер мировой женской «фигурки» Камила Валиева заявлена на этап, но есть одно «но»: вердикт по ее допинговому делу дисциплинарный антидопинговый комитет озвучит в субботу Фото: fsrussia.ru

Валиеву заявили на первый этап, но выйдет ли она на старт?

В отсутствие международных стартов в России подготовили свой календарь для фигурного катания. Самым масштабным и приоритетным в сезоне станет проведение Гран-при России. Он призван заменить аналогичный турнир мирового уровня. Отличие лишь в том, что здесь будут соревноваться российские фигуристы, а все затраты на себя возьмет Федерация фигурного катания России (ФФКР) и ее спонсоры.

Первый этап Гран-при запланирован уже на эти выходные – с 22 по 23 октября – и пройдет в Москве. Самый интригующий вопрос – выступит ли Камила Валиева? Лидер мировой женской «фигурки» заявлена на этап, но есть одно «но». Вердикт по ее допинговому делу, которое тянется еще с Олимпиады-2022, Дисциплинарный антидопинговый комитет озвучит в субботу. В тот же день на 15:00 намечен старт короткой программы среди женщин. И от решения по делу зависит, увидим ли мы Валиеву на соревнованиях в ближайшее время.

В отечественной Федерации фигурного катания заранее получат ответ по итогам расследования. Поэтому Валиева может сняться с первого этапа Гран-при еще до его начала. В таком случае выводы можно будет сделать заранее. Хотя не исключен вариант, при котором фигуристка снимется из-за травмы. Такое в «фигурке» на практике уже случалось.

А вот если Валиева выйдет на лед, то это будет означать, что РУСАДА разрешило фигуристке продолжить выступления. Впрочем, не исключен вариант, когда в России наплюют на всякие вердикты и разрешат в виде исключения выступить на турнире.

А вообще удивителен сам факт заявки Камилы на первый этап Гран-при. О примерных сроках вынесения «приговора» было известно заранее. И тренерский штаб Валиевой во главе с Этери Тутберидзе мог зарезервировать за ней, например, третий и пятый этапы. Но все вышло так, как вышло. Теперь фигуристке снова предстоит готовиться к старту на фоне стресса, а по итогу и вовсе быть лишенной шанса выйти на лед при плохом исходе дела.

Трусову развели с Тутберидзе: специально или дело случая?

Стоит заметить, что основные фигуристы и пары сборной России были разбиты по этапам. Такое решение продиктовано коммерческим и болельщицким интересом. Условный этап с Валиевой, Трусовой и Туктамышевой соберет гораздо больше зрителей, чем борьба между ноунеймами из региональных команд. Поэтому на этапах выступят максимум два-три признанных фигуриста.

Ушедшая в очередной раз от Тутберидзе фигуристка Александра Трусова оказалась разведена с подопечными своего бывшего тренера по этапам Фото: fsrussia.ru

Примечательно, что ушедшая в очередной раз от Тутберидзе фигуристка Александра Трусова оказалась разведена с подопечными своего бывшего тренера по этапам. Если Валиева выступит на первом и третьем этапах, то спортсмены из группы Светланы Соколовской (в том числе Софья Самоделкина) поучаствуют на втором и пятом этапах Гран-при. Случайно ли так получилось и от кого исходила такая инициатива, останется неизвестным.

Об уходе Трусовой от Тутберидзе стало известно 1 октября, а списки на Гран-при были готовы еще в конце сентября. Если график выступлений фигуристки готовил бывший тренерский штаб, то это одно дело. Совсем другое, если Трусову определяли из штаба Соколовской. Судя по тому, что другие спортсмены этого тренера также будут выступать на тех же стартах, что и Александра, это недалеко от истины. Как бы то ни было, но увы, увидеть противостояние Валиевой с Трусовой теперь удастся лишь в финале турнира.

В Москве конкуренцию Валиевой составит еще одна подопечная Этери Тутберидзе – Софья Акатьева. Юная фигуристка не имеет допуска на взрослые международные старты из-за возраста, но в России ей дали разрешение. Хотя она не одна из 15-летних заявленных на стартовый этап. Среди остальных выделяется София Захарова, которой 14 лет и которая заняла четвертое место на Мемориале Н. А. Панина (прошел с 5 по 8 октября), где победила Елизавета Туктамышева. Для Татарстана интересно выступление Каримы Аскаровой, тренирующейся в Казани.

Этапы Гран-при России обещают стать для победителей соревнований прибыльным делом. ФФКР не поскупилась на призовые фигуристам Фото: fsrussia.ru

Щедрые призовые и эфиры на федеральном телеканале

Сами этапы Гран-при России обещают стать для победителей соревнований прибыльным делом. ФФКР не поскупилась на призовые фигуристам. За каждую победу на этапе спортсмен получит 500 тысяч рублей, а за серебро и бронзу по 300 и 200 тысяч соответственно. В финале победителю выплатят 1 миллион рублей. Второй призер может рассчитывать на сумму в 750 тысяч, а замкнувший тройку лучших озолотится на 500 тысяч рублей.

Аналогичные этим суммам фигуристы могли получить и на международных стартах. Примерно такие же призовые, например, предусмотрены на этапах мирового Гран-при. Но согласитесь, одно дело соревноваться с лидерами Японии, Китая и США, а другое с призерами (не только с победителями) республиканских и иных региональных турниров.

С прямыми трансляциями стартов тоже не будет сложностей. Все этапы Гран-при России, а также финал турнира будет показан на Первом канале. Кроме этого, телеканал обещает широкое освещение мероприятия. В том числе репортажи с тренировок фигуристов, аналитические интервью и многое другое. Вниманием фигурное катание России не будет обделено. Смогут ли фигуристы оправдать такое доверие?

У мужчин на этап заявлены 10 фигуристов. За победу здесь должны поспорить Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин и Дмитрий Алиев Фото: fsrussia.ru

У мужчин гораздо интереснее, чем в женской части этапа

Список участников московского этапа Гран-при был опубликован ФФКР в понедельник. В него вошли 22 спортсмена и 11 соревновательных пар.

У мужчин на этап заявлены 10 фигуристов. За победу здесь должны поспорить Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин и Дмитрий Алиев. На том же Мемориале Н.А. Панина они выступили все втроем. Победил тогда Коляда, немного отстал от него Лутфуллин, а Алиев закончил четвертым. В мужской части московского этапа Гран-при также выступят Александр Самарин и Даниил Самсонов, занимающийся у Тутберидзе.

В соревнованиях пар все внимание будет на дуэтах Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. На прошлогоднем чемпионате России они в итоге боролись за третью строчку, но сейчас у них конкурентов фактически нет. В танцах на льду будет интересно посмотреть на Василису Кагановскую / Валерия Ангелопола и Аннабель Морозову / Девида Нарижного. Другие танцующие пары пока не успели засветиться в полной мере и не знакомы широкому кругу зрителей.

Полный список участников первого этапа Гран-при России «Золотой конек Москвы»

Женщины: Софья Акатьева, Карима Аскарова, Камила Валиева, Алина Горбачева, Мария Гречихина, София Захарова, Анастасия Зинина, Маргарита Ковалева, Анастасия Молчанова, Полина Свириденко, Анастасия Хахыртдинова, Валерия Шульская

Мужчины: Дмитрий Алиев, Евгений Зенкин, Кирилл Кельманов, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Иван Соболев, Степан Тартыгин

Пары: Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева / Роман Запорожец, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Агния Свиницицкая / Владимир Следь, Наталья Хабибулина / Илья Княжук

Танцы на льду: Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова / Марк Чегодаев, Яна Матвейшина / Тимофей Субботин, Аннабель Морозова / Девид Нарижный, Александра Прокопец / Александр Васькович.

Расписание первого этапа Гран-при России: 22 октября 13.30 – 14.45 – Танцы на льду, ритм танец 15.00 – 16.30 – Женщины, короткая программа 16.45 – 17.15 – Церемония открытия 17.30 – 18.35 – Пары, короткая программа 18.50 – 20.20 – Мужчины, короткая программа 23 октября 13.00 – 14.30 – Танцы на льду, произвольный танец 14.45 – 16.30 – Женщины, произвольная программа 16.45 – 18.00 – Пары, произвольная программа 18.15 – 20.00 – Мужчины, произвольная программа

Фото на анонсе: fsrussia.ru