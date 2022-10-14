Стремоусов: Жителям нужно уехать из Херсонской области при зачистке территории от ВСУ

Во избежание жертв среди мирного населения Херсонской области, жителям настоятельно рекомендуется выехать за пределы региона во время зачистки территории от украинских военных и иностранных наемников, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

Жителям посоветовали воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию.

«Гуманитарные поездки на отдых и оздоровление в соседние регионы России продолжаются. Не для кого не секрет, что обстрелы Херсонской области опасны, прежде всего, для мирного населения», – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне сообщалось, что Правительство России окажет помощь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы. Жителям региона предложили уехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край.