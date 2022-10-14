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Политика
14 октября 2022  11:04

Стремоусов: Жителям нужно уехать из Херсонской области при зачистке территории от ВСУ

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Во избежание жертв среди мирного населения Херсонской области, жителям настоятельно рекомендуется выехать за пределы региона во время зачистки территории от украинских военных и иностранных наемников, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов

Жителям посоветовали воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию.

«Гуманитарные поездки на отдых и оздоровление в соседние регионы России продолжаются. Не для кого не секрет, что обстрелы Херсонской области опасны, прежде всего, для мирного населения», – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне сообщалось, что Правительство России окажет помощь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы. Жителям региона предложили уехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край.

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