Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ответил на заявления украинского лидера Владимира Зеленского после сообщений об отступлении союзных сил в Красном Лимане. В частности, он заявил, что «Украина вернет свое и на востоке, и на юге». Стремоусов же в ответ пригрозил Президенту Украины трибуналом.

«Зеленский разразился очередными угрозами, очередными победами в связи с тем, что якобы укронацисты зашли в Лиман. Ошибка генералов, как он говорит, флаги Украины будут увеличиваться, будет какой-то трибунал…», – сказал на видеоролике, опубликованном в телеграм-канале. Зеленский обещал принести в Украину мир, но забыл об этом, убежден Стремоусов.

«Сегодня товарищ Зеленский рассказывает про какой-то трибунал. Так вот, я не ясновидящий, а яснопонимающий – трибунал ждет тебя, – заявил Стремоусов. – Никаких «освобождений» не будет, Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР останутся в составе России. Это говорим тебе мы, 8 миллионов бывших украинцев».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи во избежание угрозы окружения. В последние недели в Красном Лимане ситуация оценивалась, как наиболее тяжелая.

Напомним, 30 сентября в Кремле Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех новых регионов.