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Ру Тат
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Политика
16 сентября 2022  08:30

Стремоусов заявил о «четвертом рейхе» у границ Херсонской области

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В рядах украинских войск, стоящих у границ Херсонской области, замечено большое количество наемников. Об этом со ссылкой на замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас Украина и ее войска стали напоминать «четвертый рейх», который по аналогии с предшественником сколочен из группы нацистов, наемников и людей, согнанных в армию насильно. Последние не что иное как живой щит и пушечное мясо.

«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на херсонском направлении, иностранных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках», — подчеркнул представитель ВГА Херсонской области.

#спецоперация на Украине
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