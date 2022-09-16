В рядах украинских войск, стоящих у границ Херсонской области, замечено большое количество наемников. Об этом со ссылкой на замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас Украина и ее войска стали напоминать «четвертый рейх», который по аналогии с предшественником сколочен из группы нацистов, наемников и людей, согнанных в армию насильно. Последние не что иное как живой щит и пушечное мясо.

«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на херсонском направлении, иностранных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках», — подчеркнул представитель ВГА Херсонской области.