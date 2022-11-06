Стремоусов: ВСУ стягивают большое количество военной техники на херсонском направлении

На херсонском направлении киевский режим стягивает большое количество танков и бронетавтомобилей. Об этом заместитель губернатора области Кирилл Стремоусов сказал в своем телеграм-канале.

«Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области <...> Колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, "Козак-2" 46-й ОДШБр укровермахта в районе Давыдов Брод», – заявил он.

Стремоусов добавил, что все усилия украинской стороны «продолжают заканчиваться перемалыванием и денацификацией».

Он также отметил, что продолжается эвакуация мирных жителей Херсона.

«Жители города еще могут беспрепятственно покинуть правобережную часть Херсонской области», – сказал заместитель губернатора.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.