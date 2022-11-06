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Ру Тат
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Политика
6 ноября 2022  10:58

Стремоусов: ВСУ стягивают большое количество военной техники на херсонском направлении

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На херсонском направлении киевский режим стягивает большое количество танков и бронетавтомобилей. Об этом заместитель губернатора области Кирилл Стремоусов сказал в своем телеграм-канале.

«Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области <...> Колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, "Козак-2" 46-й ОДШБр укровермахта в районе Давыдов Брод», – заявил он. 

Стремоусов добавил, что все усилия украинской стороны «продолжают заканчиваться перемалыванием и денацификацией». 

Он также отметил, что продолжается эвакуация мирных жителей Херсона.

«Жители города еще могут беспрепятственно покинуть правобережную часть Херсонской области», – сказал заместитель губернатора. 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине #Херсонская область
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