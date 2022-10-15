Стремоусов рассказал о провале наступления ВСУ в Херсонской области

Наступление украинских военнослужащих в Херсонской области обернулось «полным провалом». Об этом заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов сообщил в своем телеграм-канале.

«Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области», – рассказал он.

По его словам, примерно в 5 утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО и под прикрытием огня в наступление пошли около 30 танков и БМП. Стремоусов рассказал, что мобильные группы врага на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны – Меловое, ожидая, что бронетехника сможет вклиниться и расширить прорыв фронта.

«По наступающим бронегруппам нацистов и наёмников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации пришли на помощь и уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники», – отметил замглавы областной администрации.

По его словам, мобильные группы противника на пикапах смогли немного углубиться, однако были отбиты.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.