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Ру Тат
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Политика
24 октября 2022  06:06
Розалия Заманова

Стремоусов пообещал освободить Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую области Украины

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В ближайшее время киевский режим потеряет контроль над некоторыми украинскими регионами, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он спрогнозировал скорое освобождение еще трех областей.

«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», – сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

Он также сообщил, что на Херсонском направлении «все стабильно», а все попытки украинских военных прорваться на территорию Херсонской области, их атаки отбиваются.

«Все будет хорошо, без паники. И помните, что наше дело правое, мы защищаем свою русскую землю», – добавил Стремоусов.

Напомним, военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.

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