Стремоусов подтвердил наступление ВСУ в Херсонской области

После артиллерийской подготовки украинская армия перешла в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области, однако российские войска отразили атаки и удерживают линию обороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы областной администрации Кирилла Стремоусова.



«До 2 батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады. <...> Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный Bayraktar (на удалении без входа в зону ПВО)», — рассказал Стремоусов.



Ранее сообщалось, что около 50-60 тыс. мирного населения Херсонской области планируется переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России из-за угрозы наступления ВСУ. Также врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в связи с неспокойной ситуацией будет временно ограничен въезд для гражданских лиц на территорию региона.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.