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Ру Тат
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Политика
4 ноября 2022  19:12

Стремоусов о введении комендантского часа в Херсоне: Никаких ограничений для жителей нет

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В Херсоне нет никаких ограничений для жителей, ситуация находится под контролем военных и правоохранительных органов, заявил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов. Чуть раньше он объявил, что в Херсонской области вводится круглосуточный комендантский час, однако позднее удалил это сообщение.

«24/7 ведется борьба с возможными провокациями. Жителям правобережной части Херсона, настоятельно рекомендуем покинуть город и перейти на левобережную часть Херсонской области», – добавил Стремоусов.

Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время вывезти мирное население Херсона из зоны наиболее опасных боевых действий на безопасную территорию.

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