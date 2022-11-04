Стремоусов о введении комендантского часа в Херсоне: Никаких ограничений для жителей нет

В Херсоне нет никаких ограничений для жителей, ситуация находится под контролем военных и правоохранительных органов, заявил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов. Чуть раньше он объявил, что в Херсонской области вводится круглосуточный комендантский час, однако позднее удалил это сообщение.

«24/7 ведется борьба с возможными провокациями. Жителям правобережной части Херсона, настоятельно рекомендуем покинуть город и перейти на левобережную часть Херсонской области», – добавил Стремоусов.

Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время вывезти мирное население Херсона из зоны наиболее опасных боевых действий на безопасную территорию.