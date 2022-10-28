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Ру Тат
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Политика
28 октября 2022  22:45

Стремоусов о ситуации в Херсоне: арт-дуэли идут круглые сутки, но мы держим оборону

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Украинские военные не оставляют попытки прорваться в Херсонскую область, однако их пресекает российская армия, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Шансы ВСУ прорваться в область он назвал очень слабыми.

«Арт дуэли на севере Херсонской области и Николаевском направлении продолжаются 24/7. Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают», – сообщил он в своем телеграм-канале.

Российские войска полностью контролируют ситуацию, подчеркнул Стремоусов.

Напомним, сегодня утром власти региона сообщили, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. В частности, ведется усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защищаться и отбить атаки в черте города. Вчера стало известно о завершении эвакуации  мирного населения Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные регионы России. Всего вывезти планировалось около 50-60 тыс. человек.

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