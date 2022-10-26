Стремоусов назвал вбросом заявления Киева о 60 тыс. военных ВСУ под Херсоном

Заявления Киева о накоплении 60 тыс. военных для наступления на Херсон — это фейк. Ситуация на этом направлении остается неизменной, сообщил в своем телеграм-канале замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — подчеркнул он.

Стремоусов заявил, что российские военные готовятся отразить удар врага, к вооруженным добровольческим отрядам в городе присоединяется все больше добровольцев.