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Ру Тат
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Происшествия
30 октября 2022  10:16

Стремоусов: Киев готовит масштабное наступление в Херсонской области в ближайшее время

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Киев продолжает накапливать войска на Херсонском направлении. Уже в ближайшее время на территории региона может начаться широкомасштабное наступление ВСУ, отметил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов подчеркнул, что обстановка на линии фронта по-прежнему остается под контролем, здесь выстроено несколько линий эшелонируемой обороны.

#Херсонская область
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