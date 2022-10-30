Стремоусов: Киев готовит масштабное наступление в Херсонской области в ближайшее время

Киев продолжает накапливать войска на Херсонском направлении. Уже в ближайшее время на территории региона может начаться широкомасштабное наступление ВСУ, отметил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов подчеркнул, что обстановка на линии фронта по-прежнему остается под контролем, здесь выстроено несколько линий эшелонируемой обороны.