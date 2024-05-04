«Стремление победить – нормально само по себе, это не азарт»: разрешены ли в исламе игры?

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. Сегодня вниманию слушателей и читателей «Татар-информа» – тема «Разрешены ли в исламе игры?».

– Любая ли игра по определению азартна?

– Нет. Давайте дадим определение: игра становится азартной, когда ее участники скидываются на призовой фонд, и в дальнейшем выигрыш распределяется из этой суммы. Самый наглядный пример – лотерея. Люди покупают билеты, за счет этих денег формируется призовой фонд, который распределяется среди победителей. Эта форма является харамной.

– То есть футбол тоже может быть азартным, если играющие сами сформировали призовой фонд?

– Да, если команды сами скинулись, участие в таком турнире будет харамным. Если же призовой фонд формируют спонсоры, благотворители, тогда проблем нет.

– Разве в этом случае у игроков не возникает азарт, желание выиграть деньги, предложенные спонсором?

– Нет, это соревновательный процесс, азартности здесь нет. Стремление победить – нормально само по себе, это не азарт.

– Как ислам в принципе относится к физическим играм, таким как футбол, боулинг, дартс, и другим?

– Если вы сами играете в эти игры, развиваетесь физически, здесь проблем тоже нет. Это даже хорошо, потому что мусульманину тоже надо физически развиваться, быть сильным. Но если вы просто сидите и смотрите [на то, как играют другие], то есть проводите время впустую, надо задуматься о том, насколько вы цените свое время и самого себя.

«В свое время некоторые ученые объявляли шахматы макрухом, потому что люди начинали больше времени отдавать игре, чем выполнению религиозных обязанностей» Фото: © «Татар-информ»

– Можно ли играть в шахматы, где есть фигура коня, изготовленная вполне реалистично?

– Есть шахматы и без фигуры коня. Но в свое время некоторые ученые объявляли шахматы макрухом (нежелательное, недостойное действие, – прим. Т-и), потому что люди начинали больше времени отдавать игре, чем выполнению религиозных обязанностей. На сегодня есть и другие игры, поэтому акцентировать внимание именно на шахматах, я думаю, не стоит.

– Можно ли мусульманкам смотреть на стадионе или по телевизору футбол, теннис, легкую атлетику, любой другой вид спорта, где у мужчин не совсем прикрыт аурат?

– Начнем с того, что это, как я уже говорил, пустое времяпрепровождение. Есть более ценные вещи в нашей жизни.

Также надо понимать, что тем самым мы поддерживаем эти виды спорта. Можно ведь задаться вопросом: какая профессия лучше – учитель, врач или футболист? Кто приносит обществу больше пользы? Ответ очевиден – конечно, учителя и врачи должны получать намного больше, чем те же футболисты. Но смотря эти игры на стадионе или по телевизору, смотря рекламу в этих трансляциях, мы становимся как бы соучастниками того, что футболисты ценятся больше, чем учителя, врачи и другие профессии.

Кроме того, на стадионах есть такая вещь, как смешение полов. Девушка может сидеть рядом с мужчинами, на нее могут смотреть. И да, спортсмены во многих видах спорта не прикрывают полноценно свой аурат. Поэтому не только мусульманкам нельзя смотреть на это, но и мусульманам-мужчинам. Например, пляжный волейбол нельзя смотреть как мужчинам, так и женщинам.

– Как ислам относится к настольным неазартным играм, где есть изображения типа «Имаджинариум», «Элиас»?

– Сами по себе настольные игры не запрещены. Если они бесполезны, то это пустая трата времени, но если в них есть какая-то польза, например это развивающие игры или они учат, скажем, финансовой грамотности, – в этом случае запрета как такового нет.

«В компьютерных играх может быть сатанистская символика или запрещенная музыка. Если человек психически неустойчив, как это повлияет на его психику?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Как ислам относится к компьютерным играм, например к стрелялкам?

– В основе своей они тоже не запрещены, человек может играть в эти игры. Но, опять-таки, есть ли в этом польза для него, чему он научится, не проведет ли время впустую? Кроме того, в этих играх может быть сатанистская символика или запрещенная музыка. Если человек психически неустойчив, как это повлияет на его психику? То есть надо комплексно рассматривать этот вопрос и смотреть отдельно каждого человека.

С футбольными симуляторами, симуляторами автогонок примерно то же. Прямого запрета нет, но надо задавать себе вопрос: какую пользу это принесет мне или обществу?

– Вы бы разрешили играть в компьютерные игры своим детям, детям родственников, знакомых?

– Надо понимать, что сегодня мы не можем стопроцентно оградить своих детей от игр. Но по возможности надо стараться регулировать времяпрепровождение ребенка за гаджетами и за играми, увлекать его более полезными вещами. Вообще уделять ребенку больше времени. Мы зачастую сами вручаем телефон ребенку, когда хотим, чтобы он от нас отстал. Все-таки отец и мать, хотя они и вернулись с работы, должны уметь находить время для ребенка. Чтобы в дальнейшем, когда родители постареют, им не приходилось удивляться, почему дети их не навещают.

– Играете ли вы сами в компьютерные игры?

– В детстве играл. Сейчас, конечно, свел это к минимуму, но иногда могу поиграть в танчики.

– Могут ли мужчины и женщины играть вместе в онлайн-играх?

– Так как они не видят друг друга и здесь нет вопроса аурата и общения, то проблемы как таковой в этом случае нет.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.

Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.