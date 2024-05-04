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Общество 4 мая 2024 12:00

«Стремление победить – нормально само по себе, это не азарт»: разрешены ли в исламе игры?

Как ислам относится к компьютерным стрелялкам и симуляторам? Когда футбол становится азартной игрой? Можно ли мусульманкам смотреть на спортсменов-мужчин по телевизору? Можно ли играть в настольные неазартные игры? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Ирек» Тимур хазрат.

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«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. Сегодня вниманию слушателей и читателей «Татар-информа» – тема «Разрешены ли в исламе игры?».

– Любая ли игра по определению азартна?

– Нет. Давайте дадим определение: игра становится азартной, когда ее участники скидываются на призовой фонд, и в дальнейшем выигрыш распределяется из этой суммы. Самый наглядный пример – лотерея. Люди покупают билеты, за счет этих денег формируется призовой фонд, который распределяется среди победителей. Эта форма является харамной.

То есть футбол тоже может быть азартным, если играющие сами сформировали призовой фонд?

– Да, если команды сами скинулись, участие в таком турнире будет харамным. Если же призовой фонд формируют спонсоры, благотворители, тогда проблем нет.

Разве в этом случае у игроков не возникает азарт, желание выиграть деньги, предложенные спонсором?

– Нет, это соревновательный процесс, азартности здесь нет. Стремление победить – нормально само по себе, это не азарт.

Как ислам в принципе относится к физическим играм, таким как футбол, боулинг, дартс, и другим?

– Если вы сами играете в эти игры, развиваетесь физически, здесь проблем тоже нет. Это даже хорошо, потому что мусульманину тоже надо физически развиваться, быть сильным. Но если вы просто сидите и смотрите [на то, как играют другие], то есть проводите время впустую, надо задуматься о том, насколько вы цените свое время и самого себя.

«В свое время некоторые ученые объявляли шахматы макрухом, потому что люди начинали больше времени отдавать игре, чем выполнению религиозных обязанностей»

Фото: © «Татар-информ»

– Можно ли играть в шахматы, где есть фигура коня, изготовленная вполне реалистично?

– Есть шахматы и без фигуры коня. Но в свое время некоторые ученые объявляли шахматы макрухом (нежелательное, недостойное действие, – прим. Т-и), потому что люди начинали больше времени отдавать игре, чем выполнению религиозных обязанностей. На сегодня есть и другие игры, поэтому акцентировать внимание именно на шахматах, я думаю, не стоит.

Можно ли мусульманкам смотреть на стадионе или по телевизору футбол, теннис, легкую атлетику, любой другой вид спорта, где у мужчин не совсем прикрыт аурат?

– Начнем с того, что это, как я уже говорил, пустое времяпрепровождение. Есть более ценные вещи в нашей жизни.

Также надо понимать, что тем самым мы поддерживаем эти виды спорта. Можно ведь задаться вопросом: какая профессия лучше – учитель, врач или футболист? Кто приносит обществу больше пользы? Ответ очевиден – конечно, учителя и врачи должны получать намного больше, чем те же футболисты. Но смотря эти игры на стадионе или по телевизору, смотря рекламу в этих трансляциях, мы становимся как бы соучастниками того, что футболисты ценятся больше, чем учителя, врачи и другие профессии.

Кроме того, на стадионах есть такая вещь, как смешение полов. Девушка может сидеть рядом с мужчинами, на нее могут смотреть. И да, спортсмены во многих видах спорта не прикрывают полноценно свой аурат. Поэтому не только мусульманкам нельзя смотреть на это, но и мусульманам-мужчинам. Например, пляжный волейбол нельзя смотреть как мужчинам, так и женщинам.

Как ислам относится к настольным неазартным играм, где есть изображения типа «Имаджинариум», «Элиас»?

– Сами по себе настольные игры не запрещены. Если они бесполезны, то это пустая трата времени, но если в них есть какая-то польза, например это развивающие игры или они учат, скажем, финансовой грамотности, – в этом случае запрета как такового нет.

«В компьютерных играх может быть сатанистская символика или запрещенная музыка. Если человек психически неустойчив, как это повлияет на его психику?»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Как ислам относится к компьютерным играм, например к стрелялкам?

– В основе своей они тоже не запрещены, человек может играть в эти игры. Но, опять-таки, есть ли в этом польза для него, чему он научится, не проведет ли время впустую? Кроме того, в этих играх может быть сатанистская символика или запрещенная музыка. Если человек психически неустойчив, как это повлияет на его психику? То есть надо комплексно рассматривать этот вопрос и смотреть отдельно каждого человека.

С футбольными симуляторами, симуляторами автогонок примерно то же. Прямого запрета нет, но надо задавать себе вопрос: какую пользу это принесет мне или обществу?

Вы бы разрешили играть в компьютерные игры своим детям, детям родственников, знакомых?

– Надо понимать, что сегодня мы не можем стопроцентно оградить своих детей от игр. Но по возможности надо стараться регулировать времяпрепровождение ребенка за гаджетами и за играми, увлекать его более полезными вещами. Вообще уделять ребенку больше времени. Мы зачастую сами вручаем телефон ребенку, когда хотим, чтобы он от нас отстал. Все-таки отец и мать, хотя они и вернулись с работы, должны уметь находить время для ребенка. Чтобы в дальнейшем, когда родители постареют, им не приходилось удивляться, почему дети их не навещают.

Играете ли вы сами в компьютерные игры?

– В детстве играл. Сейчас, конечно, свел это к минимуму, но иногда могу поиграть в танчики.

Могут ли мужчины и женщины играть вместе в онлайн-играх?

– Так как они не видят друг друга и здесь нет вопроса аурата и общения, то проблемы как таковой в этом случае нет.

...

Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.
Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.
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