Стрелявший в Пермском университете упоминал события, произошедшие в казанской школе

Устроивший стрельбу в университете Перми Тимур Бекмансуров упоминал события, произошедшие в казанской гимназии №175.

Молодой человек написал на своей странице «ВКонтакте», что стрельба в Казани «сыграла ему на руку». По его словам, в день трагедии ему позвонили из Росгвардии и сообщили, что придут с повторной проверкой условий хранения оружия. Сотрудники ведомства сняли с оружия номера, что позволило парню не ехать в Отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

«Разрешение мне выдали позже даты выдачи, указанной на лицензии. На ней указано 22 мая, хотя забрал я ее 27 мая, как раз после начала каникул в школах», – написал Бекмансуров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Пермском государственном университете открыли стрельбу. Позже студента, открывшего стрельбу, задержали. По данным СК, в результате стрельбы погибли 8 человек.